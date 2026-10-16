Herzog’u yolcu uçağı ile gizlice götürmüşlerdi! Azerbaycan cephesinden tehditvari cevap

Türk hava sahasının terör devleti İsrail’e kapalı olması nedeniyle İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan’a ait Şuşa isimli yolcu uçağı ile Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’ne gitmesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Türkiye’den yükselen tepkilere karşın ise Azerbaycan cephesinden tehdit geldi.

Başörtüsü zulmünün başladığı andan itibaren Türkiye’den gelen tepkilere daha sert tepkilerle cevap vererek iki kardeş ülke arasındaki gerilimi tırmandıran Azerbaycan, yeni bir hamleyle bu tehlikeli tutumunu sürdürdü. Azerbaycan’ın resmi haber ajansı APA’dan Herzog’un seyahatine ilişkin yapılan açıklamada; “Türkiye'de, her fırsatta Azerbaycan ile ilgili bir bahane arayan ve konuyu ‘didikleyen’ çevreler, bu meseleyi de bir manipülasyon konusu haline getirmişlerdir. Oysa ticari uçuşlarla seyahat eden kişilere aynı yaklaşım uygulansaydı, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, AJet ve diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarını kullanan yolcuların da sorgulanması gerekirdi” ifadelerine yer verildi.

BİLET ALIP GİTMİŞ

“İsrail Cumhurbaşkanı, yardımcısı ve küçük bir heyet, Bakü-Tel Aviv-Bakü rotasında gerçekleştirilen ticari bir uçuşla Azerbaycan'a seyahat etmiştir. Diğer yolcular gibi onlar da biletlerini almış ve uçakla seyahat etmişlerdir. Başka bir deyişle, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyareti için özel bir uçak veya olağandışı bir uçuş ayarlanmamıştır; kendisi Azerbaycan'a ticari bir uçuşta yolcu olarak gelmiştir” bilgisinin aktarıldığı haberde, şu ifadelere yer verildi:

“Öte yandan Türkiye'de, her fırsatta Azerbaycan ile ilgili bir bahane arayan ve konuyu ‘didikleyen’ çevreler, bu meseleyi de bir manipülasyon konusu haline getirmişlerdir. Oysa ticari uçuşlarla seyahat eden kişilere aynı yaklaşım uygulansaydı, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları, AJet ve diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarını kullanan yolcuların da sorgulanması gerekirdi. İsrail Cumhurbaşkanı'nın ticari bir uçuşta bilet alarak Azerbaycan'a seyahat etmesi, sıradan bir yolcu seyahatiydi. Hangi uçuşu kullandığına ve Bakü'ye hangi prosedürle geldiğine dair asılsız çağrılarda bulunmanın mantıksal bir dayanağı yoktur. Şunu da belirtmek gerekir ki, Türkiye ile İsrail arasındaki çeşitli alanlardaki mevcut ilişkiler göz önüne alındığında, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'a ticari bir uçuşla seyahat etmesini özel bir tartışma konusu haline getirmek doğru bir yaklaşım değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a gelmiştir”