17 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(١٣٣) اِنْ یَشَاْ یُذْهِبْكُمْ اَیُّهَا النَّاسُ وَیَاْتِ بِاٰخَرٖینَؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدٖیرًا



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(133) O isterse -ey insanlar!- sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah’ın gücü kesinlikle buna yeter.



(Nisâ Suresi, 4/133) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde adalet, sulh, iyilik ve takvâ emredilmiş, istenmesine ve çaba gösterilmesine rağmen aile hayatına devam edilememesi durumunda ayrılmanın da bir çözüm olacağına işaret edilmiş, aç ve açıkta kalma korkusuyla zulme boyun eğmek, istenmeyen bir evliliğe katlanmak gerekmediği vurgulanmıştı. Hemen ardından Allah’ın bu emir, tavsiye ve açıklamalarıyla ilgili bulunan sıfatları zikredilmek suretiyle bu hususlar teyit edilmiş, bu isteklerin ve açıklamaların nasıl bir makamdan geldiğinin düşünülmesi istenmiştir.

Allah’ın “göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi ve mâliki olduğunun” üç kere tekrarlanması kendisinin bu özelliğini ve sıfatını güçlü ve teyitli olarak ifade etmekten ziyade üç ayrı hükmü ve mânayı teyit etmek içindir. Önce boşanma halinde Allah’ın taraflara imkânlar bahşedeceği bildirilmiş, arkasından Allah’ın her şeyin mâliki olduğu gerçeği hatırlatılmıştır.



Sonra insanların Allah’tan korkmaları ve inkâra sapmamaları istenmiş, bu isteğin Allah’ın ihtiyacından değil, kulların ihtiyacından kaynaklandığına işaret edilmek üzere O’nun her şeye mâlik olduğu tekrar ifade edilmiştir. Daha sonra bu ezelî-ebedî gerçek bir daha zikredilmiş, itaatsizlik halinde bütün insanları yok edip yerine başkalarını getirmeye de kadir bulunan Allah’ın bunu yapmamasının aczinden değil, hikmetinden kaynaklandığı bilinsin istenmiştir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 157-158



KUDSİ HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Sabır, acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür."



Kaynak: Buhârî, Cenâiz, 32



GÜNÜN SÖZÜ:







GÜNÜN FOTOĞRAFI:





İlham Aliyev'in büyük kızı Leyla Aliyeva'nın eski eşi Emin Ağalarov'un (2006–2015 yılları arasında evliydiler) babası Azeri kökenli Müslüman, annesi ise Yahudi asıllıdır.

İslam hukukuna göre müslüman bir kadın, Yahudi veya başka bir dine mensup gayrimüslim bir erkekle evlenemez.

