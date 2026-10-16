  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sapanca’da 8 vatandaş nefes kesen operasyonla kurtarıldı! Mahsur kalan vatandaşlar için havai hat kuruldu Marmara ve Karadeniz teyakkuzda: Murat Kurum'dan İstanbul dâhil 5 ile turuncu, 36 ile sarı kodlu uyarı! Fondaş medya yazılı bile veremiyor! Ekrem’in canlı yayıncılarının maskesi indi Başörtüsü yüzünden okuldan çıkarılan kızın çığlığı yürek burktu: Hepinizi bir bir Allah’a şikayet edeceğim! Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti Sosyal medyada tartışma konusu oldu! Aliyev’in eski damadı bakın kimmiş Zulalardan para sevkiyatı mı yapıldı? Yolsuz Ekrem’e Ruşen Çakır cilası! Numan Kurtulmuş, Annita Demetriou’ya ağzının payını verdi: Kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler Hani Berlin'de hakimler vardı! Okul yasakladı, mahkeme onayladı: Almanya’da namaz yasağının önü açıldı! İblis, Şara yönetimi ile ilk teması kurdu! Alçak Siyonist’ten Dürzi kisveli tehdit
Gündem Trump'tan Orta Doğu'yu sarsacak tehdit! İran'a "bütün bombaların anası" ile saldırı iması!
Gündem

Trump'tan Orta Doğu'yu sarsacak tehdit! İran'a "bütün bombaların anası" ile saldırı iması!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Trump'tan Orta Doğu'yu sarsacak tehdit! İran'a "bütün bombaların anası" ile saldırı iması!

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da gerilimi tırmandıracak hezeyan dolu açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'a "MOAB" (Bütün Bombaların Anası) adı verilen 10 tonluk devasa bombayı atmayı düşündüklerini belirterek açık bir tehdit savurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile korkunç bir açıklama yaptı. Trump, İran’a “MOAB” adındaki “bütün bombaların anası” denilen 10 tonluk bombayı atmayı düşündüğünü söyledi. Trump, "Bu mini bir nükleer bomba gibi. Kazma Dağı’nı vurabiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. İran'ı tehdit eden Trump, bomba atabileceklerini söyledi.

TRUMP: BU MİNİ BİR NÜKLEER BOMBA GİBİ

Trump, İran'a "bütün bombaların anası" denilen "MOAB" adlı bombadan 10 ton atabileceklerini açıkladı. Trump, "Bu mini bir nükleer bomba gibi. Kazma Dağı’nı vurabiliriz" dedi.

 

"İSRAİL, ARABİSTAN'A EPEY YARDIMCI OLDU"

Georgia'da düzenleyeceği bir seçim mitingine katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Suudi Arabistan'la ilgili de konuştu. Trump, İsrail'in Suudi Arabistan'a Husiler konusunda destek önerisiyle ilgili iddialara ilişkin, "İsrail, Suudi Arabistan'a epey yardımcı oldu." dedi.

MOAB BOMBASI NEDİR?

MOAB (Massive Ordnance Air Blast veya gayriresmî adıyla Mother of All Bombs - "Bütün Bombaların Anası"), ABD ordusunun envanterinde bulunan, yaklaşık 9,8 ton ağırlığındaki GPS güdümlü ve nükleer olmayan en güçlü konvansiyonel bombalardan biridir. Tam teknik adı GBU-43/B olan bu devasa mühimmat, nükleer başlık taşımamasına rağmen ürettiği aşırı basınç ve şok dalgasıyla yer üstündeki geniş alanları, tünel sistemlerini ve sığınak komplekslerini yok etmek üzere tasarlanmıştır; büyüklüğü nedeniyle savaş uçaklarından değil, C-130 gibi kargo uçaklarının arka kapağından paraşüt yardımıyla atılarak hedefine yönlendirilir.

Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde
Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde

Dünya

Musk topu Trump’a attı: Ukrayna’yı çıldırtan kumanda ABD’nin elinde

İran’a saldırının zamanı sızdırıldı! Trump: O köstebekler vurulmalı!
İran’a saldırının zamanı sızdırıldı! Trump: O köstebekler vurulmalı!

Dünya

İran’a saldırının zamanı sızdırıldı! Trump: O köstebekler vurulmalı!

Zelenski’den Trump’a rest! "Ben yalnızca ülkemin çıkarlarını savunuyorum"
Zelenski’den Trump’a rest! “Ben yalnızca ülkemin çıkarlarını savunuyorum”

Gündem

Zelenski’den Trump’a rest! “Ben yalnızca ülkemin çıkarlarını savunuyorum”

Trump, açıkladı: Görevden ayrılabilir
Trump, açıkladı: Görevden ayrılabilir

Dünya

Trump, açıkladı: Görevden ayrılabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23