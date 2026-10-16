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Gündem Halk TV'de sıcak gelişme! Suat Toktaş, istifa etti
Gündem

Halk TV'de sıcak gelişme! Suat Toktaş, istifa etti

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Halk TV'de sıcak gelişme! Suat Toktaş, istifa etti

Kayyım atanan Halk TV'de Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kayyım atanan Halk TV'de çalışanlara yönelik idari izin kararı alındı.

Şirket yönetimi tarafından personele iletilen bildirimde, 16 Ekim 2026 ile 23 Ekim 2026 tarihleri arasında çalışanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ancak kararın tüm personel için koşulsuz uygulanmayacağı ifade edildi.

Birim yöneticilerinin aksi yönde talimat verdiği çalışanlar, mevcut görevlerini sürdürmeye devam edebilecek. Bildirimde çalışma düzeninin aksamaması gerektiğine de dikkat çekildi.

 

Halk TV'nin yeni yönetimi tarafından çalışanlara gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli Halk TV Çalışanları; Şirket yönetimimizin kararı doğrultusunda, birim yöneticileriniz tarafından sizlere aksi belirtilmediği sürece, çalışma düzeninde herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde 16.10.2026 tarihinden 23.10.2026 tarihine kadar idari izinli sayılmaktasınız. Bilginize...”

SUAT TOKTAŞ İSTİFA ETTİ

Kanalda idari izin kararının duyurulmasının ardından bir başka önemli gelişme daha yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Toktaş, "10 Ocak 2024'ten beri sürdürdüğüm genel yayın yönetmenliğinden kayyımla çalışmayı reddederek istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vay vay

Kayyim kim oldu..

Osman

Vay vay vay helal sana, cukkacılarla çalış kayyım yönetimiyle çalışma, ne büyük ne yüce bir karar, oradan now tv ye geçersin kesin
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