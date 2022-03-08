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Dünya Yaptırımlar sonrası Putin'den flaş karar
Dünya

Yaptırımlar sonrası Putin'den flaş karar

Rusya Lideri Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 21:54:00 -
Yaptırımlar sonrası Putin'den flaş karar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.

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