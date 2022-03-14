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Dünya Yaptırımlar sonrası harekete geçtiler! Rusya o uçaklara el koyuyor
Dünya

Yaptırımlar sonrası harekete geçtiler! Rusya o uçaklara el koyuyor

Ukrayna'ya savaş açması sonrası ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, Rus havayolu şirketi tarafından kiralanan yabancı uçakların, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edilebilmesine izin verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 17:37:00 -
Yaptırımlar sonrası harekete geçtiler! Rusya o uçaklara el koyuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Ukrayna savaşı nedeniyle sorunlar yaşayan Rus hava yolu şirketlerine çeşitli haklar tanındı.

Buna göre, Rus hava yolu şirketleri tarafından kiralanan yabancı uçaklar, söz konusu şirketlerin malı olarak Rusya'da tescil edebilecekler ve Rusya içerisinde kullanılabilecekler.

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya’da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

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