Yapımı çok kolay: Patatesli, kıymalı burgu börek tarifi

İlk gördüğünüzde bu böreğe böyle bir şekli nasıl veriyorlar diyorsunuz ama şekil vermek çok kolay...

Burgu Böreği şekli nasıl verilir?

Yufkalardan daire şeklinde çıkarıyorsunuz. Artan yufka parçalarını dairenin içine serpiştirebilirsiniz. İçlerine harçların koyun. Daireyi ikiye katlayın. Kenarlarını dikiş diker gibi yapıştırın. Daha sonra tün uçlarını bohça şeklinde birleştirin. Şimdi patatesli kıymalı burgu börek tarifi için hangi malzemeleri kullanacağımıza bir göz atıp hemen ardından tarife geçelim.

Patatesli Kıymalı Burgu Böreği Tarifi İçin Malzemeler

Hamur için;

Ilık süt (350 ml)

1 çay kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tane yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı un

Kıymalı dolgu;

3 yemek kaşığı sıvı yağ

400 gram kıyma

2 tane ince doğranmış soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam ince doğranmış maydanoz

Patatesli dolgu;

6 tane haşlanmış patates

3 yemek kaşığı zeytinyağ

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

Hamuru açmak için;

1 su bardağı un (120 gram)

1 su bardağı nişasta (105 gram)

Sürmek için;

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Kaşar peyniri

Patatesli Kıymalı Burgu Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?



Hamur malzemelerini karıştırarak yumuşak bir hamur yoğuralım ve 1 saat dinlendirelim. 400 gr kıymayı ocağa alıp suyu çekilene kadar kavuralım ve 2 adet ince doğranmış soğanı ekleyelim. Soğanı kavrulduktan sonra bir tutam ince doğranmış maydanoz, tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ekleyelim. Patatesli kısmı için 5 adet haşlanmış patatesi ezip zeytinyağ karabiber tuz ekleyip karıştıralım. Dinlenen hamuru 12 eşit parçaya bölüp 3 tane bezeyi aralarını unlayarak üst üste koyup açalım. Açtıktan sonra tek tek oklavayla sarıp ayıralım.

İç malzemelerini koyup elimizle büzelim. Üstüne yağ sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.

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