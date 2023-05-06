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Teknoloji Yapay zeka zirvesi: Göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü, ayrıntısı şok etti! Körlük tarihe karışacak, sinyal veriyor!
Teknoloji

Yapay zeka zirvesi: Göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü, ayrıntısı şok etti! Körlük tarihe karışacak, sinyal veriyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 01:22:00 - 2023-05-06 01:30:08
Yapay zeka zirvesi: Göz ile beyin arasındaki şifreyi çözdü, ayrıntısı şok etti! Körlük tarihe karışacak, sinyal veriyor!

Yapay zekayla artık hemen hemen her şey mümkün hale gelebiliyor. Yeni haberler art arda geliyor. Dünyanın ilk yapay zeka desteği ile araç içini gözetlyebilen hız kamerası, İngiltere'de piyasaya sürülmüştü. Öte yandan beynin şifrelerini çözmek konusunda tarihte görülmemiş bir başarı kaydetti. İsviçre'de geliştirilen yapay zeka, gözlerden beyne gönderilen sinirsel sinyalleri görüntüye çevirebiliyor. Teknoloji sayesinde gelecekte körlük tarihe karışabilir

Yapay zeka, gözler ve beyin arasındaki iletişimin şifresini çözdü. İsviçre'nin Cenevre kentinde geliştirilen CEBRA adlı yapay zeka, gözlerden beyne gönderilen sinirsel sinyalleri görüntüye çevirebiliyor.

Bilim insanları, siyah beyaz bir film izlettikleri farenin beynindeki elektrik sinyallerini yapay zeka ile görüntüye dönüştürdü.

Yalnızca beyin taramasından elde edilen verilerle farenin izlediği film %95 doğrulukla yeniden üretildi.

Farelerdeki beyin aktivitesinin haritalandırılması içinse iki farklı teknik kullanılıyor.

medimagazin'in aktardığı Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Uzmanlar teknolojiyi insan beynine uyarlamayı hedefliyor.
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Bu sayede gelecekte görme engelliler için biyonik gözler üretilmesi mümkün olabilecek.

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