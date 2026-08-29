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Gündem İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var
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İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var

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İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var

İstanbul'un Beykoz ilçesinde hızını alamayan otomobil yayaların arasına daldı. Yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 34 GZ 2127 plakalı otomobil kaldırıma çıktı.

Kaldırımdaki 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dışarıdaki dolabına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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