İstanbul'da feci kaza! Yayaların arasına daldı, çok sayıda yaralı var
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde hızını alamayan otomobil yayaların arasına daldı. Yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.
İstanbul Beykoz'da Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 34 GZ 2127 plakalı otomobil kaldırıma çıktı.
Kaldırımdaki 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dışarıdaki dolabına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
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