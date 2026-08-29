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Gündem Ahlaksız 'Fidan' için yolun sonu! Tutuklandı
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Ahlaksız 'Fidan' için yolun sonu! Tutuklandı

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Ahlaksız 'Fidan' için yolun sonu! Tutuklandı

Pisliğin yuva yaptığı sosyal medyada mide bulandıran eski özel okul öğretmeni Fidan Atalay, İzmir'de gözaltına alındı, Ankara'da tutuklandı.

Lağım çukurundan daha pislik hale gelen sosyal medyada ahlaksızlıklarıyla bilinen Fidan Atalay, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda şüpheli Fidan Atalay, İzmir'de gözaltına alındı.

 

SEVK EDİLDİĞİ ANKARA'DA TUTUKLANDI

SEGBİS ile ifadesi alınarak tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Fidan Atalay hakkında tutuklama kararı verildi.

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