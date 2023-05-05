Teknoloji devi duyurdu! WhatsApp özelliği: Her çıkan aramaları susturmak için tahmin! Altın değerinde yeni özellikler

Kritik WhatsApp özelliği kendisini gösterdi: Dolandırıcılık kurbanı olma riskinizi azaltacak!



Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olarak bilinen WhatsApp, yeni özellikler üzerinde çalışmayı sürdürüyor. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellikler ise zaman zaman ise ortaya çıkabiliyor. Yeni özellikler, özellikle WhatsApp kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Son olarak ise, Android için WhatsApp beta 2.23.10.7 sürümünde WhatsApp'ın yeni bir özelliği kendisini gösterdi. WhatsApp'ın bu yeni 'kritik' özelliği ise dolandırıcıların kurbanı olma riskinizi azaltacak!

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme sunarak sürümü 2.23.10.7'ye yükseltti. Bu yükseltmeyle birlikte WABetaInfo tarafından, WhatsApp'ın insanların dolandırıcıların kurbanı olma riskini azaltacağı söylenen özelliği de dikkatleri üzerine çekti.

İŞTE WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİĞİ!

WABetaInfo, bu güncellemede WhatsApp'ın bilinmeyen aramaları susturmak için yeni bir gizlilik özelliği yayınladığını paylaştı. Kaynağın aktardığına göre, bu özellik bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor ve kullanıcılar bilinmeyen aramaları sessize alabiliyorlar.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre ise bu seçenek WhatsApp > Ayarlar > Gizlilik menüsü içinde yer alıyor.



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"İNSANLARIN DOLANDIRICILARIN KURBANI OLMA RİSKİNİ AZALTIYOR"

Kaynağın ifadesine göre, bu özellik ile WhatsApp, insanlara aldıkları çağrılar üzerinde daha fazla kontrol sunmak için yeni bir araç sunuyor ve insanların dolandırıcıların kurbanı olma riskini azaltıyor.

Ancak yine kaynağın ifadesine göre, bu tarz aramalar ( bilinmeyen numaralardan gelen aramalar) "Aramalar" sekmesinde ve bildirim merkezinde gösterilmeye devam edecek.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...

Bilinmeyen aramaları susturma özelliği, Google Play Store'dan Android için WhatsApp beta'nın en son sürümünü yükleyen bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde ise daha fazla kullanıcıya ve nihayetinde herkesin kullanımına sunulması bekleniyor.