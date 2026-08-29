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Otomotiv
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Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

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Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Kia yine yaptı yapacağını. Kia, XCeed modelinde indirimi duyurdu.

#1
Foto - Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu, önce fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Kia, Renault, Skoda, Toyota ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarını takip ediyor, bütçesine en uygun ve en kullanışlı aracı bulmaya çalışıyor.

#2
Foto - Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

Kia, XCeed modeliyleTürkiye'deki birçok kişinin dikkatini çekiyor. Ayrıca açıklanan güncel kampanyalarına bakıldığında, bir Fiat Egea Sedan versiyon araçtan ucuz olarak ön plana çıktı. Bu durum, Kia yaptı yapacağını dedirtebiliyor.

#3
Foto - Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

FIAT EGEA'DAN UCUZ XCEED İMKANI - Kia otomotiv markası, 2026 Ağustos ayında XCeed modelinde kampanya olduğunu duyurdu. Buna göre 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) versiyon XCeed araç, 1.895.000 TL olarak satışa sunuldu. Normal fiyatı ise 1.960.000 TL. Öte yandan Fiat, Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel versiyon Egea Sedan otomobilini kampanyalı olarak 1.929.900 TL'den satışa sundu. Bu otomobilin kampanyasız fiyatı ise 2.029.900 TL.

#4
Foto - Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

Bu noktada Kia XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) versiyon araç, Fiat Egea Sedan Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel versiyondan ucuz olarak ön plana çıktı. Ancak XCeed modeli, diğer Fiat Egea Sedan versiyon araçlardan pahalı. Bu durum her iki otomobilin de güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Aşağıda 2026 model yılı Kia XCeed ve Fiat Egea Sedan araçların 29 Ağustos 2026 tarihli fiyat listeleri yer alıyor.

#5
Foto - Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

KIA XCEED ARAÇ FİYAT LİSTESİ - Versiyonu: 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) Mild Hibrit Cool. Fiyatı: 1.960.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.895.000 TL. İndirim: 65.000 TL.

#6
Foto - Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

FIAT EGEA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ - Versiyonu: Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.499.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.384.900 TL. İndirim: 115.000 TL. Versiyonu: Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.889.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.789.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.599.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.489.900 TL. İndirim: 110.000 TL. Versiyonu: Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 1.959.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.859.900 TL. İndirim: 100.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel. Fiyatı: 1.674.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.559.900 TL. İndirim: 115.000 TL. Versiyonu: Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel. Fiyatı: 2.029.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.929.900 TL. İndirim: 100.000 TL.

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