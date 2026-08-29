Kia sen ne yaptın öyle! XCeed araçta indirime gitti

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu, önce fiyat-performans araştırması yapıyor. Bu doğrultuda; Kia, Renault, Skoda, Toyota ve Chery dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel kampanyalarını takip ediyor, bütçesine en uygun ve en kullanışlı aracı bulmaya çalışıyor.