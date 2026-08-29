Özgür Özel’den ev hanımlarına seçim vaadi! “Çarpıcı olsun diye söyledik” sözleri yeniden akıllara geldi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri’de düzenlenen kadın buluşmasında yine dikkat çeken yeni vaatlerde bulundu.

Sosyal devlet politikaları ve vatandaşlık temel geliri hakkında konuşan Özel, iktidara gelmeleri halinde iş bulamadıkları vatandaşlara temel gelir sağlanacağını, söz konusu ödemenin ailede doğrudan ev kadınına verileceğini söyledi.

Bu vaadleri hangi kaynaklardan karşılayacağını açıklamayan Özel ayrıca kreş bulunmaması, iş bulunamaması veya çocuk, yaşlı ve engelli bakım sorumluluğu nedeniyle çalışma imkânı bulunmayan ev kadınlarının sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanacağını da açıkladı.

YENİ VAAT ESKİ “TRAKTÖR” SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Özel’in seçim dönemine yönelik yeni vaadi, geçmişte çiftçilere ilişkin yaptığı traktör açıklamalarını da yeniden akıllara getirdi.

CHP’de siyaset yaptığı dönemde çiftçilere yönelik traktör vaadiyle gündeme gelen Özel’in, daha sonra bu söylemin kendisine hatırlatılması üzerine verdiği cevap dikkat çekmişti.

Özel’in gülerek “Çarpıcı olsun diye öyle dedik” şeklinde karşılık vermesi siyasi tartışmalara neden olmuştu.

Şimdi ise Özel’in seçim öncesinde açıklamayı planladığını söylediği yeni vaatleri gündemde.

BU KEZ EV KADINLARINA EMEKLİLİK VAADİ

Özel’in açıkladığı modele göre devlet, belirlenen şartları taşıyan ev kadınlarının sigorta primlerini üstlenecek ve böylelikle söz konusu kadınların emeklilik hakkı elde etmesinin önü açılacak.

Ancak projenin bütçeye getireceği toplam yük, primlerin hangi tutar üzerinden yatırılacağı, uygulamanın kaç kişiyi kapsayacağı ve emeklilik için mevcut prim günü şartlarının nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar konuşmada açıklanmadı.

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