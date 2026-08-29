Almanya ile ilgili ortaya atılan iddia Putin'i küplere bindirecek

Almanya ile ilgili ortaya atılan iddia dünyanın en güçlü liderleri arasında gösterilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i küplere bindirecek şeklide...

Alman hükümetinin, Leipzig-Halle Havalimanı'nda Ukrayna'ya ait bir kargo uçağını hedef aldığı öne sürülen patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) girişimi nedeniyle Rusya'yı resmen sorumlu tutmaya ve Moskova'ya karşı kapsamlı önlemler açıklamaya hazırlandığı öne sürüldü.

Welt am Sonntag gazetesi ve Politico'nun, hükümet çevrelerinden edindiği haberde, Berlin'in Rusya'ya yönelik doğrudan önlemler ile Avrupa Birliği (AB) kapsamında hazırlanmakta olan yeni yaptırımları eş zamanlı devreye sokmayı planladığı iddia edildi.

Almanya'nın kararını gelecek hafta başında, İrlanda'da salı günü düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı ile eş zamanlı açıklaması beklendiği ileri sürüldü.

Alman hükümet çevrelerinde planlanan yeni politikanın "Dönüm noktası 2.0 (Zeitenwende)" olarak nitelendirildiği Leipzig'deki İHA girişimine verilecek karşılığın, yalnızca Rus diplomatların sınır dışı edilmesi veya Berlin'deki Rusya Evi'nin kapatılması gibi adımlarla sınırlı kalmayacağı savunuldu.

Alman hükümetinin ise konuya ilişkin haberleri ne doğruladığı ne de yalanladığı belirtildi.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.