RAMS Park'ta dev randevu! Son şampiyon Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor!
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Süper Lig'de üst üste 4 sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, ligin üçüncü hafta mücadelesinde taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.
Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayacak.
MAÇ SAAT 21.30'DA
RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson.
SANE YEDEKLERDE
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.