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Spor RAMS Park'ta dev randevu! Son şampiyon Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor!
Spor

RAMS Park'ta dev randevu! Son şampiyon Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor!

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RAMS Park'ta dev randevu! Son şampiyon Galatasaray sahasında Göztepe'yi ağırlıyor!

Süper Lig'de üst üste 4 sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, ligin üçüncü hafta mücadelesinde taraftarı önünde Göztepe ile kozlarını paylaşıyor.

Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇ SAAT 21.30'DA

RAMS Park'taki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

 

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson.

SANE YEDEKLERDE

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, mücadeleye yedek kulübesinde başlıyor.

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