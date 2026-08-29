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Taraftarları şok edecek bir gelişme: Leao'dan sonra bir bomba daha!

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Taraftarları şok edecek bir gelişme: Leao'dan sonra bir bomba daha!

Galatasaray ara transfer dönemini art arda bombalar patlatarak hızını yükseltti.

#1
Foto - Taraftarları şok edecek bir gelişme: Leao'dan sonra bir bomba daha!

Rafa Leao transferinde mutlu sona ulaşarak dünya basınının gündemine oturan Galatasaray, AC Milan'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha Youssouf Fofana'yı kiralamak amacıyla İtalyan deviyle resmi temaslara başladı.

#2
Foto - Taraftarları şok edecek bir gelişme: Leao'dan sonra bir bomba daha!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. Rafa Leao hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken sarı-kırmızılı yönetim, Milan'ın bir diğer yıldızı Youssouf Fofana için girişimlerini hızlandırdı.

#3
Foto - Taraftarları şok edecek bir gelişme: Leao'dan sonra bir bomba daha!

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Premier Lig ekiplerinden de teklifler alan Fransız milli futbolcunun, Galatasaray'ın projesine ve sunduğu şartlara daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

#4
Foto - Taraftarları şok edecek bir gelişme: Leao'dan sonra bir bomba daha!

İtalyan basınından MilanNews'in haberine göre Milano'da Gardiner, Almstad, Cardinale ve Amorim arasında kritik bir transfer zirvesi gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda AC Milan cephesinin, transfer döneminin sonuna kadar Fofana'ya yeni bir kulüp bulma konusunda kesin karara vardığı ve oyuncunun ayrılığına onay verdiği belirtildi.

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