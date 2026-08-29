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Gündem İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonu!
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İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonu!

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İmamoğlu'nda uyuşturucu operasyonu!

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda zehir tacirlerine geçit verilmedi.

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 117 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

?Edinilen bilgiye göre, İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü devriye ve saha çalışmaları sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda toplam 2 bin 117 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

?Araçta bulunan K.O., U.Ç. ve Z.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler U.Ç. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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