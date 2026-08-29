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Gündem Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu
Gündem

Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yaşadığı villada ölü bulunmuştu! Koparan'ın ölüm sebebi belli oldu

İstanbul Üsküdar’daki villasında hayatını kaybetmiş halde bulunan 37 yaşındaki yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen incelemede yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Koparan’ın eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaşadığı villada ölü bulunan yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen incelemenin ayrıntıları belli oldu.

37 yaşındaki Koparan’ın eski eşiyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından silahla yaşamına son verdiği tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın devam ettiği bildirildi.

TELEFONDAKİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN SİLAH SESİ

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Üsküdar Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık bir saat önce telefonla görüştü.

Telefon görüşmesi sırasında silah sesi duyan Elif Feyza Y. durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VİLLANIN ÜÇÜNCÜ KATINDA BULUNDU

İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla villanın balkonuna ulaşarak içeri girdi.

Ekipler, Koparan’ı villanın üçüncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 37 yaşındaki yazarın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin villada gerçekleştirdiği incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca da bulundu.

Koparan’ın bir süredir boş durumda bulunan villada kaldığı öğrenildi.

4 ÇOCUK BABASIYDI

Murat Koparan’ın cenazesi, Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu belirtildi.

Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla yürütülen tahkikat devam ediyor.

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