İşgal rejimi sınır tanımıyor! Gazze’de eczaneler de hedefte

İşgal rejimi İsrail'in Gazze Şeridi’nde sağlık sistemini hedef alan saldırıları sürüyor. Hastanelerin ardından ilaç depoları ve eczanelerin de vurulması, yüz binlerce Filistinlinin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemelere erişimini giderek zorlaştırıyor.

Son olarak Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan El Aksa Şehitleri Hastanesi içerisindeki bir eczane hedef alındı.

Bugün gerçekleştirilen baskında 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

HASTANE YÖNETİMİNDEN DÜNYAYA ÇAĞRI

El Aksa Şehitleri Hastanesi yönetimi, sağlık tesislerine yönelik saldırıların durdurulması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Hastanedeki ilaç stoklarının ağustos ayında ilk kez hedef alınmadığı belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, ağustos ayının başında yaptığı açıklamada işgal bombardımanı nedeniyle hastanede bulunan 4 ilaç ve tıbbi sarf malzemesi deposundan 2’sinin tamamen yok olduğunu duyurmuştu.

Diğer 2 deponun yanı sıra poliklinik binasının da saldırılarda ağır hasar gördüğü açıklanmıştı.

GAZZE’DE İLAÇ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in saldırıları ve Gazze’ye yönelik giriş engellemeleri, bölgedeki sağlık sistemini her geçen gün daha ağır bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor.

İlaçların yanı sıra tıbbi sarf malzemeleri ve laboratuvar ekipmanlarında yaşanan ciddi eksiklik nedeniyle binlerce hastaya verilen sağlık hizmetinin durma noktasına gelmesinden endişe ediliyor.

Tıbbi Yardım Derneği de kronik hastalar dahil binlerce kişinin gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamama riskiyle karşı karşıya bulunduğu uyarısında bulundu.

Sağlık merkezlerinin ayakta tutulması için gerekli jeneratör yakıtı, yağ, yedek parça ve tıbbi cihazların bakımında kullanılan ekipmanların temin edilememesi de krizi büyütüyor.

EN AĞIR BEDELİ ÇOCUKLAR VE HASTALAR ÖDÜYOR

İlaç kıtlığından çocuklar, hamile kadınlar ve kronik hastalığı bulunan Filistinliler doğrudan etkileniyor.

Laboratuvar malzemelerindeki büyük eksiklik ise hastalıkların teşhis edilmesini ve mevcut hastaların düzenli şekilde takip edilmesini güçleştiriyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı ve uluslararası kuruluşların verilerine göre, Gazze’de genel ilaç kıtlığı yüzde 47’ye ulaştı.

Gazlı bez, şırınga ve diğer tıbbi sarf malzemelerindeki kıtlığın ise yaklaşık yüzde 58 seviyesinde olduğu bildirildi.

KANSER İLAÇLARINDA KITLIK YÜZDE 61

Tablo kanser ve kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlarda daha da ağır.

Bu gruptaki ilaçların kıtlık oranının yüzde 61’e ulaştığı, laboratuvar muayene malzemelerindeki eksikliğin ise yüzde 85 seviyesine çıktığı belirtildi.

Diyabet, yüksek tansiyon ve nöbet hastalıklarının yanı sıra anne ve çocuk sağlığında kullanılan temel ilaçların bulunamamasından yaklaşık 350 bin hastanın etkilendiği kaydedildi.

ECZANELERİN VURULMASI KRİZİ BÜYÜTÜYOR

Eczaneler ile tıbbi malzeme depolarının hedef alınması, Gazze’de zaten son derece sınırlı durumdaki stokların daha da azalmasına yol açıyor.

Özellikle anestezi ilaçları, ameliyatlarda kullanılan cerrahi malzemeler ve laboratuvar testleri için gerekli ürünlerin kaybedilmesi sağlık hizmetlerinin devamlılığını doğrudan etkiliyor.

Filtre, özel solüsyon ve yedek parça sıkıntısı nedeniyle diyaliz seanslarının aksaması veya tamamen durması tehlikesi bulunurken, hayati ameliyatların ertelenmesi riski de devam ediyor.