Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye siyasetinin 'fırıldak'ı Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Fırıldak Cemal'in sağ kolu gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında Türkiye siyasetinin 'fırıldak'ı Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ikametinde arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği belirtildi.
Gündem
Terörsüz Türkiye’ye İP ve YP imza koymadı! YP’li Enginyurt, iyi bir şey yapmış gibi ilan etti!