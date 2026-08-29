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Gündem Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
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Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

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Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Türkiye siyasetinin 'fırıldak'ı Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Fırıldak Cemal'in sağ kolu gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Türkiye siyasetinin 'fırıldak'ı Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

 

Tekinoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ikametinde arama faaliyetlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemlerin devam ettiği belirtildi.

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