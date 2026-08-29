2 kişinin öldüğü kazaya sebebiyet vermişti! O aracın sürücüsü tutuklandı

Dün İstanbul'da meydana gelen ve 2 kişinin vefat ettiği korkunç kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü R.S.F., sağdaki yol ayrımına girmek istedi. Bu sırada orta şeritte seyir halinde olan İETT otobüsünü fark eden sürücü, manevrasını yarıda bırakarak yeniden kendi şeridine döndü. Otomobile çarpmamak için sağ şeride geçmek isteyen İETT otobüsünün sürücüsü A.G. ise aracın kontrolünü kaybetti. Otobüs, sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kazada Solmaz Karadoğan ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüs şoförü A.G.'nin ağır yaralandığı kazada, 18 yolcu da yaralandı.

KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazaya ilişkin MOBESE görüntülerinde, otomobiliyle İETT otobüsünün önüne geçtiği ve sürücünün dikkatini dağıttığı belirtilen R.S.F., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S.F., adliyeye sevk edildi. Otomobil sürücüsü R.S.F. ile İETT şoförü A.G.’ye yapılan testlerde alkollü olmadıkları tespit edildi. Şüpheli otomobil sürücüsü kusur raporunun çıkmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.