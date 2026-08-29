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Gündem Vali Gül'den 30 Ağustos mesajı
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Vali Gül'den 30 Ağustos mesajı

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Vali Gül'den 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan İstanbul Valisi Davut Gül, Büyük Zafer'le Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini ve bu topraklarda sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Büyük Zafer'le Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini ve bu topraklarda sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

Gönül ve kader birliğiyle 30 Ağustos'u zaferle taçlandıran ruhun bugün de Türkiye Yüzyılı'nın inşasına rehberlik ettiğini ifade eden Gül, mesajında şunları kaydetti:

 

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan Terörsüz Türkiye hedefiyle yarınları çok daha güçlü Türkiye'nin adımları atılıyor. Yıllardır hayal ettiğimiz huzur ve istikrar iklimi gerçeğe dönüşüyor. Bu yeni dönemle birlikte sadece Türkiye'nin değil, coğrafyamızın ve kardeşliğin kazanacağına, savunmadan diplomasiye, her alanda daha güçleneceğimize, İstanbul’umuzun yıldızının daha da parlayacağına inanıyorum."

Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla yad eden Gül, mesajında, "Hayatta olan gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Cenabıhak, devletimizi ebed, milletimizi daim, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın. Devletimiz, milletimiz var olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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