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Teknoloji 'Yapay zeka ile demokratik seçim'
Teknoloji

'Yapay zeka ile demokratik seçim'

Yeniakit Publisher
2024-02-15 12:11:00 - 2024-02-15 12:11:39
'Yapay zeka ile demokratik seçim'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker kişisel blog sitesinde 'Yapay zeka ile demokratik seçim' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İş Adamı Murat Ülker'in 'Yapay zeka ile demokratik seçim' başlıklı o yazısı;

Bir önceki ABD seçimlerinde Rus manipülasyonu veya sosyal medya ağlarının algoritmalarının yönlendirmesi etkili oldu mu? Senato araştırmaları, FBI soruşturmaları daha bir sonuç vermeden şimdi de Yapay Zeka bir sihirli değnek olarak devrede…
Eskiden şaman, büyücülerin veya haman, kahinlerin tekelindeki büyüler (araçlar), bugün aplikasyon olarak sosyal medyada kullanılıyor.

Güneri Civaoğlu beye tebrikler; işinin ustası olanlar daima zamanın önünde koşuyorlar. Hapisteki İmran Han’ın yeniden seçilmesi, demokratik olduğu kadar ürkütücü de…
Bu usul ve araçlar iş dünyasında, sevk ve idarede olduğu gibi iletişimde (reklam) çığır açmış durumdadır. Ya bu iş tarikatlara sirayet ederse, Allah korusun ama fevkaladelikler hatta mucizeler olarak bihaber kitlelerin sevkinde kullanılırsa; özgür irade ve demokratik haklardan söz edilebilir mi?

Benim cevabım evet. Zira insanlık bunun da üstesinden gelecektir; ya alışarak ya da yolunu şaşırarak?!?

Güneri Civaoğlu’nun yazısı: https://www.milliyet.com.tr/yazarlar/guneri-civaoglu/yapay-zekayla-secim-zaferi-7078706
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