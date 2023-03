Yapay et üretimi Türkiye'de de olacak mı? Tarım Bakanı resmen açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, yapay et teknolojisine dair gelişmeler, çalışmalar ve araştırmaların takip edildiğini belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde Türkiye’de yapay etle ilgili çalışma olup olmadığını, bakanlığın bu konuda bir inceleme ve değerlendirmesinin bulunup bulunmadığını sordu. Peki, Yapay et teknolojisi Türkiye'ye gelecek mi?

'ET ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'UNU KARŞILAYACAK'

Bakan Kirişci, soru önergesine verdiği cevapta, "Dünya, artan nüfus ve azalan kaynaklar nedeniyle bir süredir alternatif protein kaynakları üzerinde çalışmakta ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün verileri, hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında toplam et üretiminin yüzde 10unu karşılayacağını öngörmektedir.' dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti, 'Yapay Et konusu son zamanlarda araştırma konuları içerisinde popüler bir konu olmakla birlikte, ülkemizde araştırma faaliyeti yürüten bölümlerce çeşitli araştırmaların yapıldığı görülmektedir. Yapay et teknolojisi ile ilgili gelişmeler, çalışmalar ve araştırmalar takip edilmektedir" açıklamasında bulundu.