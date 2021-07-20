Yapacağı konuşma öncesi kendisini arayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Sizden izin alacak değilim

Dün kalabalık bir heyetle Kıbrıs'a çıkarma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayağının tozuyla parlamentoda konuştu. Erdoğan bugünse bayram namazı sonrasında Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene katıldı.

"Bunlarda hep yalan hep yalan"

Burada tüm dünyaya mesaj veren Cumhurbaşkanı, özellikle Avrupa Birliği'ne tepkiliydi. "Buradan AB'ye sesleniyorum, ne oldu? Siz sözünüzü tuttunuz mu? Bunlarda hep yalan, hep yalan. Bunlarda demokratlık yok. AB, mali ve idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini vereceklerdi. Verdiler mi? Vermediler." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizden izin alacak değiliz"

"Geçen gün beni arıyorlar. 'Duydum ki ayın 20'sinde KKTC'de konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.'... Bunun iznini sizden alacak değiliz. Ne kadar Türk düşmanı varsa Miçotakis'le belki Amerika'da video konferansta bilemiyorum, bize cevap teşkil edecek konuşmayı yapacaklar. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunlarda demokratlık yok. Bu nobran tavrın artık hiç bir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse bu noktadan sonra geriye dönüş beklemesin."