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Spor Kaybeden gidiyor! Bir istifa daha
Spor

Kaybeden gidiyor! Bir istifa daha

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Kaybeden gidiyor! Bir istifa daha

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu’nda İspanya’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Portekiz’de teknik direktör Roberto Martinez görevinden ayrılacağını açıkladı. Alınan yenilginin ardından konuşan Martinez, Portekiz Milli Takımı’ndaki döneminin sona erdiğini duyurdu.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Roberto Martinez, Portekiz’in yeni bir sese ve yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Martinez, Dünya Kupası’na şampiyonluk hedefiyle geldiklerini ancak bu hedefe ulaşamadıklarını ifade ederek, görevine devam etmesinin artık anlamlı olmadığını söyledi.

“HAYATIMIN DENEYİMİYDİ”

Portekiz Milli Takımı’nda geçirdiği süreci değerlendiren Martinez, görev döneminden önemli anılarla ayrıldığını dile getirdi.

Tecrübeli teknik adam, Portekiz’in de takımın başında geçirdiği 3,5 yıllık dönemden güzel anılarla ayrılmasını umduğunu belirterek, bu süreci “hayatımın deneyimi” sözleriyle tanımladı.

FERNANDO SANTOS’UN ARDINDAN GÖREVE GELMİŞTİ

Roberto Martinez, Portekiz Milli Takımı’nın başına 2022 Dünya Kupası’nın ardından geçmişti. Portekiz, o turnuvada Fernando Santos yönetiminde çeyrek finalde Fas’a elenmişti.

Martinez döneminde Portekiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükselmiş ancak Fransa’ya mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

İSPANYA MAĞLUBİYETİ AYRILIĞI GETİRDİ

Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya son dakika golüyle 1-0 yenilmesi, hem turnuva yolculuğunu hem de Martinez dönemini sona erdirdi.

Bu ayrılıkla birlikte Portekiz Milli Takımı’nda yeni teknik direktör arayışı başlamış oldu.

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