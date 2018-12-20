Yaova'dan sonra Erzincan'da da deprem!

Erzincan Tercan'da saat 11:40'da deprem oldu depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11:40'da Erzincan'da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10 KM derinliğinde olarak geçti.