Yaova'dan sonra Erzincan'da da deprem!
Sabah saatlerinde Yalova'da meydana gelen depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11:40'da Erzincan'da da merkezi Tercan olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.20 Aralık 2018 Perşembe 12:07
Erzincan Tercan'da saat 11:40'da deprem oldu depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11:40'da Erzincan'da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi.
Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10 KM derinliğinde olarak geçti.
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