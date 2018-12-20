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Yaova'dan sonra Erzincan'da da deprem!

Sabah saatlerinde Yalova'da meydana gelen depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü saat 11:40'da Erzincan'da da merkezi Tercan olan 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:07
Yaova'dan sonra Erzincan'da da deprem!

Erzincan Tercan'da saat 11:40'da deprem oldu depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 11:40'da Erzincan'da merkezi Tercan olan bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi kayıtlarına 3.5 büyüklüğünde ve yerin 10 KM derinliğinde olarak geçti.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:07
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YORUM YAZ

  • şenay doğan şenay doğan 58 dk önce
    İHHdan msj geldi filistinin istanbul başkonsolosu abdülkerim el hatip inşallah hakkına rahmetine kavuşmuş dilerim şehitler kervanında yerini almış olsun allaha emanet olun
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    ben başka bir yerde haberi 5km derinlikte diye okudum onun için şehit haberine hazırlıklı olun dedim 10km derinliği bilmiyorum 5km derinlikte 3ve 3küsür deprem genelde şehit haberi getiriyor allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    allah daha iyi bilir ama yanılmıyorsam şehit haberine hazırlıklı olun allaha emanet olun

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