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Gündem Yangını çıkardığını itiraf etti: Keyfime yaktım
Gündem

Yangını çıkardığını itiraf etti: Keyfime yaktım

İzmir’in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Öte yandan, yangını çıkardığı tespit edilen bir şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 22:59:00 - 2022-07-03 23:01:47
Yangını çıkardığını itiraf etti: Keyfime yaktım

Yangın, saat 19.45 sıralarında Aliağa ilçesine bağlı Çaltılıdere Mahallesi Pınarcık mevkiinde bulunan otluk alanda meydana geldi. Bölgedeki otlardan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 2 itfaiye aracı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ile Aliağa Belediyesine ait 3 su tankeri ve iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmalarına geçildiği bildirilirken, 40 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.

"Yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti"

Yangın yerine gelen Çaltılıdere Mahallesi muhtarı Şenol Yoldaş, “Yangın, bir şahsın yakması sonucu meydana geldi. Bizde olay yerine ihbar üzerine geldik. Burada konuşurken şahıs yangını kendisinin çıkardığını itiraf etti. Niye yaktın diye sorduğumuzda ‘keyfime yaktım’ dedi. Jandarma ve polis ekipleri olaya müdahale etmesiyle şahıs gözaltına alındı” diye konuştu.

Öte yandan, jandarma ekipleri yangını çıkardığı tespit edilen Y.A. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

Bu alçaklar için idam geri gelmeli

Kesin PKK ya da Fetö'den ya da ülkemizdeki ajanlarsan para almıştır alçak.Atın o yaktığı alanın içine bu alçakları gebersin gitsin.Bunların soluduğu havaya yazık

murathoca

yahu neyi bekliyorsunuz memleket yangın yerine ceviren bu şerefsizlere gerken yapılmassa memlekette orman kalmaz biran önçe İDAMI getirin lafla yürümez içraatla yürür..
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