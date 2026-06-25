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Dünya Dünya Kupası'nda skandal! İki Müslüman ülkenin maçı LGBT’lilerin onur maçı ilan edildi
Dünya

Dünya Kupası'nda skandal! İki Müslüman ülkenin maçı LGBT’lilerin onur maçı ilan edildi

Yeniakit Publisher
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Dünya Kupası'nda skandal! İki Müslüman ülkenin maçı LGBT’lilerin onur maçı ilan edildi

ABD’nin Seattle kenti, Dünya Kupası’nın şehirde oynanacak Mısır-İran karşılaşmasını LGBT’li sapkınların onur maçı ilan etti. FIFA da taraftarların stadyuma sapkınların bayraklarla ve gökkuşağı renkli giysilerle girebileceğini onayladı. İki Müslüman ülke ise karar sert tepki gösterdi.

Seattle şehir yönetimi, sapkınların sözde ‘Onur Haftası’ etkinlikleriyle aynı güne denk gelen Mısır ile İran arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşmasını, eşcinsel sapkınların kendilerini dünyaya gösterebileceği ‘Onur Maçı’ olarak ilan etti.  FİFA da ‘Gökkuşağı bayrakları ile cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini temsil sembollerin stada sokulmasına onay verdi.

Karşılaşmaya verilen izin, sapkın ilişkilerin suç kabul edildiği her iki Müslüman ülkede protestolara yol açtı.

İKİ FEDERASYON TEPKİ GÖSTERDİ

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ülkesinin bu eşleşmede yer almasını kınadı. Taj, durumu "Sapkıları destekleyen mantıksız bir yaklaşım" olarak değerlendirdi.

Mısır Futbol Federasyonu ise tepkisini resmi yoldan dile getirdi. FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström'e mektup gönderen federasyon, maç sırasında "eşcinselliği desteklemeye yönelik" her türlü girişimi "tamamen reddettiklerini" bildirdi.

Açıklamada bu tür etkinliklerin özellikle Arap ve İslam toplumları başta olmak üzere, bölgenin kültürel, dini ve toplumsal değerlerine tamamen aykırı olduğu ifade edildi.

INFANTINO MESAFELİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise yaptığı açıklamada "Öncelikle şunu açıklığa kavuşturmalıyım ki Dünya Kupası'nda bir 'Onur Maçı' oynanmayacak. Seattle'da oynanacak maç bir FIFA Dünya Kupası maçı olacak ancak aynı gün şehirde farklı kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinlikler de olacak. LGBT’lilerin stadyuma girmesinin maçın kendisiyle hiçbir alakası yok" dedi.

GRUPTAKİ PUAN DURUMU

Saha içindeki tablo da kritik. Mısır, dört puanla G Grubu'nun lideri konumunda. İran ise iki puanla ikinci sırada bulunuyor.

Yine iki puanlı Belçika, aynı saatte Vancouver'da Yeni Zelanda ile karşı karşıya gelecek. Bu sonuçlar, grubun tur biletini belirleyecek son virajda dengeleri kolayca alt üst edebilir.

 

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Yorumlar

Ahmet

Bu Amerika'nın karanlık yüzünü gösteriyor! Seattle yönetimi ve FIFA, Müslüman ülkelerinin değerlerine karşı saldırgan bir tavırla LGBT propagandası yapmayı amaçlıyor. İran ve Mısır federasyonları haklı olarak tepki veriyor, bu tür sapkın etkinliklerin İslam toplumuna zarar verdiği kesin. Gianni Infantino'nun "Onur Maçı" diye bir şey olmadığını söylemesi ise boş sözlerden ibaret. Bir ülkenin değerlerine saygı duyulmasını bekleriz. Bu maçta İran ve Mısır, Allah'ın izniyle sahada zafer kazanacak, bu sapkın propagandalar boşa gidecektir.

Eren

Haçlı domuzu aşka durmuyor. Mutlaka bir değer bulup saldırıyor.
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