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Dünya Danimarka'da ezana çirkin yasak hazırlığı: Burası Pakistan mı?
Dünya

Danimarka'da ezana çirkin yasak hazırlığı: Burası Pakistan mı?

Yeniakit Publisher
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Danimarka'da ezana çirkin yasak hazırlığı: Burası Pakistan mı?

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı, ülkenin bazı bölgelerinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın banliyösünü andırdığını iddia ederek, ‘kirlilik’ olarak tarif ettiği ezanı ülkede yasaklama planlarını açıkladı. Yüz binlerce Müslümanın yaşadığı ülkede atılan bu çirkin adım, inanç özgürlüğüne yönelik çifte standart tartışmalarını alevlendirirdi. Gözler hükümetin atacağı adımlara çevrildi.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bodskov, ülkenin bazı bölgelerinin "İslamabad'ın bir banliyösü" gibi hissettirdiğini iddia ederek, İslam ezanının yasaklanması planlarını açıkladı.

Sosyal Demokratlar Partisi üyesi Bodskov, yeni hükümetin yasağın uygulanmasının yasallığına ilişkin soruşturmayı yeniden başlatacağını söyledi.

DANİMARKA’DA YERİ YOK

Bakan, haber kuruluşuna verdiği demeçte, "Danimarka çatıları üzerinden ezan duyulmamalı" dedi ve ekledi: “Danimarka'da yeri yok ve Danimarka'da dolaşırken İslamabad'ın bir banliyösünde olup olmadığınızdan şüphe duymamalısınız”

Kopenhag gibi ülkenin bazı bölgelerinde, katı gürültü sınırları nedeniyle minarelerde hoparlörlerden ezan okunması zaten yasaklanmış durumda.

Bodskov ayrıca, Danimarka'da sinsice ilerleyen "İslamlaşmanın" "kamusal alanın çok büyük bir bölümünü işgal ettiğini" de iddia etti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Nüfusu yaklaşık 6 milyonu bulan ve yüz binlerce Müslümanın yaşadığı Danimarka'daki bu hamle, uluslararası kamuoyunda ciddi bir tepki oluşturuyor. Yüzyıllardır birçok Müslüman ülkede tarihi kiliseler korunup çan sesleri özgürce yankılanmaya devam ederken, Kopenhag yönetiminin ezanı bir işgal olarak değerlendirmesi büyük tepki çekti.

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Türkçe ezan değil tuğyanileşme

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Yorumlar

Ayşe

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bodskov'un ezan yasaklamasını savunması, Batılı emperyalizmin İslam'a olan düşmanlığının bir örneği. Kopenhag yönetimi, Danimarka'yı "İslamabad" gibi hissettirmek istiyor! Yüzyıllardır birçok Müslüman ülkede kiliselerin çanları özgürce yankılanırken, Danimarka'da ezanı susturmak istiyorlar. Bu kadar açık bir İslam düşmanlığına karşı susmak olmaz. Allah'ım, bize milletimize ve dinimize gereken gücü ver!

Şüpeci

Damimarkayı hemen uyar, ezanı yasakladığın gün kiliselerin sesini keserim..... Men dakka dukka
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