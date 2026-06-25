Danimarka'da ezana çirkin yasak hazırlığı: Burası Pakistan mı?

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bodskov, ülkenin bazı bölgelerinin "İslamabad'ın bir banliyösü" gibi hissettirdiğini iddia ederek, İslam ezanının yasaklanması planlarını açıkladı.

Sosyal Demokratlar Partisi üyesi Bodskov, yeni hükümetin yasağın uygulanmasının yasallığına ilişkin soruşturmayı yeniden başlatacağını söyledi.

DANİMARKA’DA YERİ YOK

Bakan, haber kuruluşuna verdiği demeçte, "Danimarka çatıları üzerinden ezan duyulmamalı" dedi ve ekledi: “Danimarka'da yeri yok ve Danimarka'da dolaşırken İslamabad'ın bir banliyösünde olup olmadığınızdan şüphe duymamalısınız”

Kopenhag gibi ülkenin bazı bölgelerinde, katı gürültü sınırları nedeniyle minarelerde hoparlörlerden ezan okunması zaten yasaklanmış durumda.

Bodskov ayrıca, Danimarka'da sinsice ilerleyen "İslamlaşmanın" "kamusal alanın çok büyük bir bölümünü işgal ettiğini" de iddia etti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Nüfusu yaklaşık 6 milyonu bulan ve yüz binlerce Müslümanın yaşadığı Danimarka'daki bu hamle, uluslararası kamuoyunda ciddi bir tepki oluşturuyor. Yüzyıllardır birçok Müslüman ülkede tarihi kiliseler korunup çan sesleri özgürce yankılanmaya devam ederken, Kopenhag yönetiminin ezanı bir işgal olarak değerlendirmesi büyük tepki çekti.