Hani haydutluğu bitiriyordunuz? Beyaz Saray’dan Savaşa Yeni Finansman

Beyaz Saray, İran ile savaşın finansmanı ile çiftçilere destek, Ebola ile mücadele ve çeşitli projeler için Kongre’den 87,6 milyar dolarlık ek bütçe talep etti.

ABD, İran ile yürütülen barış görüşmeleri sürerken, hem savunma harcamaları hem de çeşitli iç projeler için yeni finansman arayışına girdi. Beyaz Saray, İran ile savaşın finansmanı ile çiftçilere destek, Ebola ile mücadele ve çeşitli projeler için 87,6 milyar dolarlık ek bütçe talebini Kongre’ye gönderdi. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Russell Vought, talebi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson’a gönderdiği mektupta iletti. Vought, "Bu önemli ve acil talepler konusunda Kongre’yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’ın talebi; Savunma Bakanlığı için "kritik kabiliyetleri desteklemek, mühimmat tedarik etmek ve ABD’nin sanayi tabanını güçlendirmek" amacıyla 21 milyar dolar, Ebola müdahalesi için 1,4 milyar dolar, nükleer ile diğer enerji güvenliği faaliyetleri için Enerji Bakanlığı’na 768 milyon dolar, son bir buçuk yılda Trump’ın ticaret politikaları nedeniyle zorlanan çiftçiler için 10 milyar dolar, Washington’daki restorasyon ve inşaat projeleri için 500 milyon dolar ve New York City’deki Penn Station’ın yenilenmesi için 1 milyar dolar içeriyor.

"Pentagon bu ek finansman talebini zaten 100 milyar doların üzerinde harcanmamış fonun üzerinde otururken yapıyor"

Ek bütçe talebi, Kongre’deki Demokratlardan anında muhalefet gördü. Beyaz Saray’ın isteğini yerine getirmek için Kongre’nin ödenek ayırması gerekecek. Senato Ödenekler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Washington senatörü Patty Murray, "Başkan Trump, Kongre’nin yetkilendirmesi veya ABD halkının desteği olmadan İran’a karşı düşüncesiz ve maliyetli bir savaş başlattı; hiç başlatmaması gereken bir savaştı. Şimdi ise ailelerin geçimini kolaylaştıracak herhangi bir şey yapmak yerine, vergi mükelleflerinden hesabı ödemelerini ve denizaşırı savaşlar yürütmesi için kendisine milyarlarca dolar daha vermelerini istiyor. Pentagon bu ek finansman talebini, zaten tarihi büyüklükte bir yıllık bütçeye sahipken ve Cumhuriyetçilerin kendi Büyük Çirkin Yasaları kapsamında sağladığı 100 milyar doların üzerinde harcanmamış fonun üzerinde otururken yapıyor" dedi.

Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi Başkanı Tom Cole ile Savunma Ödenekleri Alt Komitesi Başkanı Ken Calvert yaptığı açıklamada, "Kongre’nin ortak savunmayı sağlama konusunda anayasal bir yükümlülüğü vardır ve ordumuzu, ABD’yi tüm tehditlere karşı tam güçle savunabilmesi için ihtiyaç duyduğu araçlar ve kabiliyetlerle her zaman desteklemeliyiz" şeklinde konuştu.