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Dünya İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama
Dünya

İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama

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İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin İran'a karşı yürütülen operasyona ilişkin, "İtalya'daki ABD üslerinden 500 uçak kalktı" sözlerine İtalya'dan yalanlama geldi. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'daki askeri üsleri kullandığı iddialarını yalanlayarak İtalya'nın hiçbir askeri girişime katılmadığını söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'daki üsleri kullandığı yönündeki açıklamasını kesin bir dille reddeden Tajani, İtalya'nın hiçbir askeri girişime katılmadığını belirtti. ABD ile olan anlaşmalara bağlı kaldıklarını vurgulayan Tajani, İran'a yönelik savaş eylemlerinde üslerin kullanımına izin vermediklerini ifade etti.

 

Görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Tajani, boğazın tam olarak açılmasını ve mahsur kalan tüm İtalyan kargo gemilerinin geçişine izin verilmesini talep ettiğini aktardı. Tajani ayrıca, Tahran'daki İtalya Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasının, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yeniden başlaması bağlamında güçlü bir diyalog sinyali olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise Tajani'nin Amerikan uçaklarının İran'ı bombalamak için İtalya topraklarından havalanmadığı ve İtalya hükümetinin böyle bir operasyona asla izin vermediği yönündeki sözlerine yer verildi. Açıklamaya göre Tajani, gelecekte de üslerin bu amaçla kullanılmayacağının altını çizdi. Arakçi'nin ise İtalyan mevkidaşına araması ve yaptığı açıklamalar için teşekkür ederek, söz konusu iddiaların İtalya hükümeti tarafından resmi ve açık bir şekilde yalanlanması gerektiğini ilettiği bildirildi.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haber, ABD'nin İran'a saldırılarını planlamak için İtalya topraklarını kullanma iddiasına kesin bir şekilde cevap veriyor. İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin açıklamalarıyla birlikte İtalya hükümeti, bu tarz askeri girişimlere asla izin vermeyen sağlam bir duruş sergiliyor. Allahım şükrü, İtalya bizim gibi Allah korkan bir ülke ve İslam dünyasına karşı olan Amerikan emperyalizminin oyunlarına alet olmamışlar. Hürmüz Boğazı'ndaki durum da endişe verici; İtalyan Bakan Tajani'nin bu konuda hassasiyetini takdir ediyorum, bütün deniz yollarımızın özgür olması için mücadele etmeliyiz.
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