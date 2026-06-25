İran’a yönelik girişimlerde yer almadık! 500 uçak iddiasına İtalya'dan yalanlama

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında İtalya'daki üsleri kullandığı yönündeki açıklamasını kesin bir dille reddeden Tajani, İtalya'nın hiçbir askeri girişime katılmadığını belirtti. ABD ile olan anlaşmalara bağlı kaldıklarını vurgulayan Tajani, İran'a yönelik savaş eylemlerinde üslerin kullanımına izin vermediklerini ifade etti.

Görüşmede Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Tajani, boğazın tam olarak açılmasını ve mahsur kalan tüm İtalyan kargo gemilerinin geçişine izin verilmesini talep ettiğini aktardı. Tajani ayrıca, Tahran'daki İtalya Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasının, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yeniden başlaması bağlamında güçlü bir diyalog sinyali olduğunu kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise Tajani'nin Amerikan uçaklarının İran'ı bombalamak için İtalya topraklarından havalanmadığı ve İtalya hükümetinin böyle bir operasyona asla izin vermediği yönündeki sözlerine yer verildi. Açıklamaya göre Tajani, gelecekte de üslerin bu amaçla kullanılmayacağının altını çizdi. Arakçi'nin ise İtalyan mevkidaşına araması ve yaptığı açıklamalar için teşekkür ederek, söz konusu iddiaların İtalya hükümeti tarafından resmi ve açık bir şekilde yalanlanması gerektiğini ilettiği bildirildi.