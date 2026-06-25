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Yan yana 3 dev çukur! Sivas’ın gizemli gölü

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Yan yana 3 dev çukur! Sivas’ın gizemli gölü

Sivas’ın Hafik ilçesinde yan yana sıralanan üç obruk ve bunlardan birinin tabanında yer alan Sarıgöl, dronla görüntülendi.

#1
Foto - Yan yana 3 dev çukur! Sivas’ın gizemli gölü

Sivas’ta aynı bölgede yan yana bulunan 3 obruk, sıra dışı görüntüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Yan yana 3 dev çukur! Sivas’ın gizemli gölü

İlçe merkezinin 5 kilometre kuzeybatısında, yaklaşık 1420 rakımlı tepedeki obrukta yer alan Sarıgöl, doğal oluşumuyla dikkati çekiyor.

#3
Foto - Yan yana 3 dev çukur! Sivas’ın gizemli gölü

Taban kotu 1350 metreye kadar inen derin karstik obruğun alt kısmındaki gölün ebadı, mevsime göre değişkenlik gösteriyor. 10-20 metre çapındaki Sarıgöl, mavi ve yeşilin tonlarını barındırıyor.

#4
Foto - Yan yana 3 dev çukur! Sivas’ın gizemli gölü

Aynı sahada dizilen Yıkılgan ve Susuz obrukları ise benzer şekilde oluşmalarına rağmen tabanlarında su barındırmıyor.

#5
Foto - Yan yana 3 dev çukur! Sivas’ın gizemli gölü

Yazın memleketi Hafik'e gelen emekli Mustafa Akyüz, Çukurlar mevkisinde yer alan bu yapıların doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini söyledi.

#6
Foto - Yan yana 3 dev çukur! Sivas’ın gizemli gölü

Doğa tutkunlarını bölgeye davet eden Akyüz, "Bu bölgede 3 derin kuyu şeklinde oluşumlar var. Biri Susuz, biri Yıkılgan, biri de Sarıgöl diye adlandırılmış. Gölün çevresinde de çok ilginç oluşumlar var." dedi.

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