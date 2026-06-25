Tarlada 15 TL, markette 30 TL! Bu karpuz için saatlerce sıra bekliyorlar

Hava şartları dolayısıyla bu yıl hasadın 10 gün kadar geciktiğini ancak rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu ifade eden karpuz üreticisi İsa Günlü; "Bu bölge Aydın'a bağlı Kızılcaköy Mahallesi. Dağa daha yakın bir bölge. Onun için karpuz üretimine çok elverişli. Bu yıl 5 Mart gibi fidelerimizi koyduk. İlk defa burada örtü altı yaptık. Daha önce açığa koyuyorduk. Beklentilerimiz çok şükür tonaj olarak karşılandı. 9 tona yakın bir verimimiz var. Yağışlardan dolayı hedeflediğimiz tarihi biraz geçtik. Yani biraz geç kaldı. Gece gündüz sıcaklık farkından dolayı hasadımız tahminimize göre 10 gün kadar gecikti. Ama kalite olarak beklediğimiz kaliteyi yakaladık. Çok güzel bir aroma yakaladık. Bu bölge zaten Aydın olarak özellikle erkenciyiz. Bu bölgemiz de çok erkenci. Ürünlerimizi Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderdik. İç piyasaya veriyoruz. Çok şükür verim olarak memnunuz. Fiyat olarak da fena değil. Özellikle tonajımız yüksek olduğu için fiyat, çok istediğimiz yerlerde olmasa da yüzümüzü güldürüyor. Fiyatlar geçen yıla göre iyi. Geçen yıl çok fazla ekiliş vardı. Dolayısıyla arz talep meselesi. Piyasaya çok fazla mal çıktı. Fiyatlar kimsenin yüzünü güldürmedi. Ama bu yıl o ekilişler yok. Daha az bir ekiliş var. Memnunuz" dedi.