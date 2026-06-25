  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kahreden yangın haberi yürekleri dağladı! Üç engelli vatandaşımız hayatını kaybetti “Dünya ortalamalarının üzerindeyiz elhamdülillah” Öğretmenlerimizle hareket ediyoruz KKTC Cumhurbaşkanı’ndan BM ve Rumlara net cevap: Türkiye’nin ‘evet' demediği hiçbir fikir hayata geçemez! Altın piyasaları tepetaklak! Bakın çeyrek altın kaç para? 70 milyonu bu yüzden mi verdi? İP’li Kocamaz’ın FETÖ travması FETÖ’cü hainler yine en ön safta: Ekrem'e destek, Türkiye'ye köstek yürüyüşü! Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: Şehidimiz var CHP'li Cemal cezaevini kahvehane sanıyor: İmamoğlu ile görüşemeyen Enginyurt’tan çirkin üslup! İran'dan sert açıklama! 'Bu kabul edilemez!' QPU yerli ve milli imkanlarla üretilecek ASELSAN yine bir ilk peşinde
Gündem Çin'den Tayvan ordusuna tam tatbikat ortasında gözdağı! Yeni nesil dev uçak gemisi Fucien Tayvan Boğazı'nı adeta yardı geçti!
Gündem

Çin'den Tayvan ordusuna tam tatbikat ortasında gözdağı! Yeni nesil dev uçak gemisi Fucien Tayvan Boğazı'nı adeta yardı geçti!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Çin'den Tayvan ordusuna tam tatbikat ortasında gözdağı! Yeni nesil dev uçak gemisi Fucien Tayvan Boğazı'nı adeta yardı geçti!

Tayvan ordusunun Ada genelinde geniş kapsamlı bir askeri hareketlilik ve muharebe hazırlığı yürüttüğü kritik bir dönemde, Çin Halk Cumhuriyeti'nden statükoyu sarsacak çok büyük bir hamle geldi. Çin'in en modern ve tamamen yerli imkanlarla üretilen üçüncü uçak gemisi Fucien, iki yaka arasında tansiyonun zirve yaptığı günlerde Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaparak gücünü sergiledi.

Çin'in yeni nesil uçak gemisi Fucien'in, Tayvan ordusunun Ada'da muharebe hazırlık tatbikatı düzenlediği bir dönemde Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, geminin Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığını doğruladı.

Geçişin "rutin eğitim faaliyeti" olduğunu ifade eden Sözcü Cang, gelecekte benzeri faaliyetlerin yürütüleceğini belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, geminin boğazdan geçiş yaptığını bildirmişti.

Tayvan silahlı kuvvetlerinin müşterek istihbarat, takip ve keşif araçlarıyla geçişi yakından izlediği ve hareketlerine karşı teyakkuzda olduğu belirtilen açıklamada geminin geçişi sırasında çekilmiş, güvertesinde hava aracı bulunmadığının görüldüğü bir fotoğraf da paylaşmıştı.

- Tayvan'ın askeri tatbikatına denk geldi

Geçişin, Tayvan ordusunun Ada'da düzenlediği 5 günlük askeri tatbikatın sürdüğü bir dönemde yapılması dikkati çekti.

"Acil Muharebe Hazırlık Tatbikatı" adı verilen faaliyetin, Tayvan ordusunun muharebe durumuna hızlı geçiş kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği kaydedilmişti.

- Çin'in üçüncü uçak gemisi

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien adını taşıyan uçak gemisi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmiş ve suya indirilmesinden 40 ay sonra, 7 Kasım 2025'te Haynan Adası'ndaki donanma üssünde düzenlenen törenle hizmete girmişti.

Gemi, hizmete girmesinin ardından ilk kez 17 Aralık 2025'te Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan 3'üncü uçak gemisi Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

Fucien, uçakları kalkışlarda itme, inişlerde kontrollü yakalamaya imkan sağlayan elektronik fırlatma rampası teknolojisine sahip yeni nesil bir uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Geminin hizmete girmesiyle Çin, ABD'nin ardından bu teknolojiyi kullanan ikinci ülke olmuştu.

- Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Ada çevresinde askeri faaliyetlerini artıran Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kuzey kutbunda Türk gövde gösterisi! NATO'nun dev tatbikatında nefes kesen 'F-16' hamlesi
Kuzey kutbunda Türk gövde gösterisi! NATO'nun dev tatbikatında nefes kesen 'F-16' hamlesi

Gündem

Kuzey kutbunda Türk gövde gösterisi! NATO'nun dev tatbikatında nefes kesen 'F-16' hamlesi

Denizkurdu Tatbikatı Antalya Körfezi'nde yapıldı! ATMACA güdümlü mermisi hedefini isabetle imha etti
Denizkurdu Tatbikatı Antalya Körfezi'nde yapıldı! ATMACA güdümlü mermisi hedefini isabetle imha etti

Gündem

Denizkurdu Tatbikatı Antalya Körfezi'nde yapıldı! ATMACA güdümlü mermisi hedefini isabetle imha etti

Suçluların akıbetini Panter81 tatbikatında herkese gösterdiler
Suçluların akıbetini Panter81 tatbikatında herkese gösterdiler

Yerel

Suçluların akıbetini Panter81 tatbikatında herkese gösterdiler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Bu haberi okuyunca içim sıkıldı. Bir tarafta Çin'in yeni nesil uçağ gemisi Fucien ile Tayvan Boğazı'ndan geçiş yapması, diğer tarafta Tayvan ordusunun muharebe hazırlık tatbikatı düzenlemesi bizi endişelendiriyor. Pekin yönetimi bu hamlesi "rutin eğitim faaliyeti" olarak adlandırsa da, gerginliği artırdığı aşikâr. Allah, bütün bölge halkına huzur versin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23