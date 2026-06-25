Efendileri bitti, sıra piyonlarda! CHP'liler yine haçlılara ağladı

İstanbul’u talan eden suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu ve adı rüşvet skandallarına karışan CHP’nin korsan Genel Başkanı Özgür Özel’in ardından piyonlar, Türkiye’yi ecnebilere şikâyet etmek için yarışmaya başladı.

SIRA ŞAKŞAKÇI GÖKÇE GÖKÇEN’DE

İmamoğlu ve Özel şakşakçısı İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde ülkeyi jurnalledi. Gökçen, Strasbourg’da yolsuzluk rezaletlerini örtmek için CHP’de iktidar eliyle kaos oluşturulduğu yalanına sarıldı.

Gökçen, AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef tahtasına oturtacak kadar da hadsizleşti.

Gökçen, muhalefetin şekil dışında hiçbir şekilde varolmasının istenmediği yaygarası kopardı. Ayrıca “Bugün olan bir siyasi partinin kapatılmasından daha kötü. Çünkü partinin şeklen var olmasını istiyorlar, logosu, binası, banka hesapları, otobüsleri ve sosyal medya hesapları… Ama aslında esasa dair hiçbir konuda iktidardan ayrışmasını da istemiyorlar. Yani bir muhalefet partisi gibi davranmasını ama aslında öyle olmamasını istiyorlar. Erdoğan’ı tekrar 2 yıl önce olduğu gibi yenebilecek güçte olmasını istemiyorlar. Plan bu kadar basit” safsatalarını dillendirmekten geri durmadı.