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Şırnak'ta üzücü olay

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Şırnak'ta üzücü olay

Üzücü olay Şırnak'ta yaşandı. İdil ilçesinde bulunan bir binanın 3'üncü katındaki balkonundan düşen kız çocuğu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir binanın 3'üncü katındaki balkonda bulunan kız çocuğu, henüz bilinmeyen nedenle düşerek ağır yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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