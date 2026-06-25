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Dünya Bir İsrail askeri daha 'kaza' ile öldü
Dünya

Bir İsrail askeri daha 'kaza' ile öldü

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Bir İsrail askeri daha 'kaza' ile öldü

İsrail ordusu, dün gece Lübnan'ın güneyinde yaşanan bir "operasyon kazasında" yedek bir askerin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu, dün gece Lübnan'ın güneyinde yaşanan bir "operasyon kazasında" yedek bir askerin öldüğünü açıkladı.

Ölen askerin, Peki'in'den 32 yaşındaki Başçavuş Basil Sweid olduğu açıklandı. Sweid, 7. Zırhlı Tugay'ın 75. Taburu'nda kamyon şoförü olarak görev yapıyordu.

Ordu, Sweid'in dün gece saat 23.00 sularında Rub Selasin bölgesinde yakıt ikmal kamyonunun devrilmesi sonucu öldüğünü bildirdi.

Kamyonun devrilmesi sonucu Sweid hayatını kaybederken, bir muharip asker de orta derecede yaralandı.

 

Yaralı asker hastaneye kaldırıldı.

Son ölümle birlikte, 2 Mart'tan bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da verdiği kayıp sayısı 34'e yükselmiş oldu.

Saldırılarda ayrıca İsrailli 4 sivil de öldü.

Kaynak: Mepa News

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