İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi

İsrail işgal güçleri, Kuneytra kırsalında yeni bir kontrol noktası kurdu.

SANA muhabirinin aktardığına göre, İsrail güçleri bugün, Golan sınır hattına yakın bölgede daha önce açtıkları yol üzerinde, Tel Rıfîd batısında demir bariyer ve beton bloklarla güçlendirilmiş bir kontrol noktası oluşturdu.

Kontrol noktasının, Tel Rıfîd köyünün batısında yer alan tarım arazileri içinde ve sınır çitine yaklaşık 300 metre mesafede kurulduğu bildirildi.

Aynı gün içerisinde İsrail’e ait dört askeri araçtan oluşan bir birliğin de Kuneytra’nın güney kırsalında Mualaka köyü ile Gadîr El-Bustan beldesi arasındaki yolda ilerlediği, burada geçici bir askeri kontrol noktası kurduğu ve yoldan geçen bir sivili gözaltına aldığı, daha sonra bölgeden çekildiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin, 1974 Ateşkes Anlaşması’nı ihlal ederek güney Suriye’de sık sık askeri sızmalar gerçekleştirdiği, sivil alanlara yönelik saldırılar düzenlediği, arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü, arazi tahribatı yaptığı ve zaman zaman top atışları gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Suriye, İsrail güçlerinin ülkedeki tüm uygulamalarının uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma ihlallerin durdurulması ve İsrail’in güney Suriye’den tamamen çekilmesi çağrısını yineliyor.