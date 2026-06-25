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Dünya İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi
Dünya

İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi

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İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi

Terör devleti İsrail, Suriye topraklarını işgal etmeyi sürdürüyor. İşgalci teröristler, Kuneytra kırsalında Tel Rıfîd batısında yeni bir kontrol noktası kurarak bölgede ihlallerini devam ettirdi.

İsrail işgal güçleri, Kuneytra kırsalında yeni bir kontrol noktası kurdu.

SANA muhabirinin aktardığına göre, İsrail güçleri bugün, Golan sınır hattına yakın bölgede daha önce açtıkları yol üzerinde, Tel Rıfîd batısında demir bariyer ve beton bloklarla güçlendirilmiş bir kontrol noktası oluşturdu.

Kontrol noktasının, Tel Rıfîd köyünün batısında yer alan tarım arazileri içinde ve sınır çitine yaklaşık 300 metre mesafede kurulduğu bildirildi.

Aynı gün içerisinde İsrail’e ait dört askeri araçtan oluşan bir birliğin de Kuneytra’nın güney kırsalında Mualaka köyü ile Gadîr El-Bustan beldesi arasındaki yolda ilerlediği, burada geçici bir askeri kontrol noktası kurduğu ve yoldan geçen bir sivili gözaltına aldığı, daha sonra bölgeden çekildiği aktarıldı.

 

İsrail güçlerinin, 1974 Ateşkes Anlaşması’nı ihlal ederek güney Suriye’de sık sık askeri sızmalar gerçekleştirdiği, sivil alanlara yönelik saldırılar düzenlediği, arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü, arazi tahribatı yaptığı ve zaman zaman top atışları gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Suriye, İsrail güçlerinin ülkedeki tüm uygulamalarının uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu vurgulayarak, uluslararası topluma ihlallerin durdurulması ve İsrail’in güney Suriye’den tamamen çekilmesi çağrısını yineliyor.

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Yorumlar

Ahmet

İsrail işgal güçleri yine ihlalleriyle bölgeyi daha da kasıp kavuruyor. Golan'da yeni bir kontrol noktası kurmaları, 1974 Ateşkes Anlaşması'nı çiğnemekten başka bir şey değil. Suriye topraklarında sivil alanlara yönelik saldırılar, arama-tarama faaliyetleri ve hatta top atışları gibi eylemlerle İsrail barışı bozmaya devam ediyor. Bu zulüm karşısında Allah'a sığınıp Müslümanlar olarak İsrail'in günahlarından dolayı vicdanlarımızın rahatsız olmasını diyoruz. Suriye halkına sabır diliyoruz ve uluslararası toplumun bu işgalci davranışlara karşı harekete geçmesini istiyoruz.
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