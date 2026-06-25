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Gündem Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?
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Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?

Yeniakit Publisher
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Ali Karahasanoğlu: Sıra Ekrem'e geliyor, bakalım bayılacak mı yoksa ayılacak mı?

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasını değerlendirdi. Karahasanoğlu, tutuklu sanıkların ifadelerinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, sıranın Ekrem İmamoğlu'na geldiğini ifade etti. "Sıra savunmaya geldi"

Yazısında, duruşmada henüz savunma sırası gelmemesine rağmen Ekrem İmamoğlu'nun söz aldığını hatırlatan Karahasanoğlu, emniyet ve savcılık ifadelerinde birçok soruya cevap vermeyen İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki tutumuna dikkat çekti.

Karahahasanoğlu, İmamoğlu'nun savunması sırasında nasıl bir yöntem izleyeceğinin kamuoyu tarafından merak edildiğini belirtti.

İBB kadroları tartışması

Karahasanoğlu, İmamoğlu'nun duruşmada dile getirdiği "İBB yönetici kadrosunun yüzde 60'tan fazlası eski kadrolardan oluşuyor" sözlerini de ele aldı.

İBB'de göreve geldikten sonra genel sekreterlerden iştirak şirketlerinin genel müdürlerine kadar çok sayıda üst düzey yöneticinin değiştirildiğini hatırlatan Karahasanoğlu, bu nedenle söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İştirak şirketlerini örnek gösterdi

Yazısında İGDAŞ, İSPARK ve diğer belediye iştiraklerini örnek gösteren Karahasanoğlu, iştirak şirketlerinin yönetim kadrolarının büyük ölçüde yenilendiğini belirterek, üst yönetimde eski kadroların korunduğu yönündeki değerlendirmenin kamuoyundaki tabloyla örtüşmediğini kaydetti.

Belediyelere yönelik soruşturmaları hatırlattı

Karahasanoğlu, son dönemde bazı CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar, gözaltılar ve tutuklamalara da değinerek, kamuoyuna yansıyan iddiaların aydınlatılmasının önemine işaret etti.

Yazıda, farklı belediyelerle ilgili gündeme gelen rüşvet ve usulsüzlük iddialarının yargı süreci içerisinde netleşeceği belirtilirken, bu süreçte kamuoyunun gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulandı.

"Mahkeme süreci yakından izleniyor"

Ali Karahasanoğlu, yazısını Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunmasının davanın en kritik aşamalarından biri olacağını belirterek tamamladı. Karahasanoğlu, yargılama sürecinde ortaya çıkacak yeni bilgi ve belgelerin kamuoyu tarafından dikkatle takip edildiğini ifade etti.

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Yorumlar

Ahmet

Ali Bey'in yazısı gerçekten göz açıcı! Ekrem İmamoğlu duruşmada ne yapacak merakla bekleniyor. Hem de İBB kadrolarıyla ilgili söyledikleri gerçeği yansıtmaktan uzaktır, İstanbulluların gözü önünde birçok eski personel değiştirildi. Bu tür yalanlar insanı üzmeden edemiyor! Belediyelerde yaşanan rüşvet ve usulsüzlük iddiaları da çok rahatsız edici, umarım bu dava çürütülmez ve Allah'a hamd olsun ki yargımız adildir diye düşünüyorum.
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