Program iptali şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, etkinlik iptali sonrası açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu: Programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.
Ayrıntılar gelecek...