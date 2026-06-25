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Siyaset Program iptali şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi!
Siyaset

Program iptali şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi!

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Program iptali şaşırtmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, etkinlik iptali sonrası açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu: Programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.

Ayrıntılar gelecek...

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