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Dünya Baltık'ta Belarus sınırında kırmızı alarm! Litvanya'dan dünyayı harekete geçiren flaş hava sahası kararı!
Dünya

Baltık'ta Belarus sınırında kırmızı alarm! Litvanya'dan dünyayı harekete geçiren flaş hava sahası kararı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Baltık'ta Belarus sınırında kırmızı alarm! Litvanya'dan dünyayı harekete geçiren flaş hava sahası kararı!

Avrupa'nın göbeğinde ve Baltık bölgesinde gerilim tırmanırken, batı ittifakının cephe ülkesi Litvanya, hava sahasının korunması ve ordunun olası ihlallere karşı anında müdahale edebilmesi amacıyla Belarus sınırı boyunca radikal bir karara imza attı.

Litvanya, hava sahasının korunması ve ordunun olası ihlallere hızlı şekilde müdahale edebilmesi amacıyla Belarus sınırı boyunca uygulanan hava sahası kısıtlamalarını 6 ay süreyle, 1 Ocak 2027'ye kadar uzatma kararı aldı.

Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 1 Temmuz’da sona ermesi planlanan kısıtlı hava sahası bölgeleri uygulaması, Litvanya ordusunun ülke hava sahasının etkin şekilde izlenmesi, kontrolü ve savunulmasına yönelik ihtiyaçları doğrultusunda uzatıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakanı Juras Taminskas, bölgedeki jeopolitik durumun gerginliğini koruduğunu ve Belarus kaynaklı hibrit saldırılar ile Litvanya ve komşu ülkelerde son dönemde yaşanan insansız hava aracı (İHA) olaylarının, tehditlerin sürdüğünü açıkça gösterdiğini belirtti.

Taminskas, Belarus sınırı boyunca kısıtlı hava sahası bölgelerinin süresinin uzatıldığına işaret ederek, "Hava sahamıza yönelik her türlü ihlale karşı hazırlıklı olmalıyız. Hava sahamızı korumaya ve ordunun hızlı müdahalesini sağlamaya yönelik tüm gerekli tedbirleri sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Belarus sınırı boyunca oluşturulan söz konusu bölgelerde uçuşlar yasaklanırken, yalnızca Litvanya Silahlı Kuvvetleri Komutanının belirlediği usuller çerçevesinde uçuşlara izin verilecek.

Litvanya ordusunun talebi üzerine alınan karar, ülke hava sahası ihlallerine uygun şekilde müdahale edilmesi ve hava sahasının gözetimi, kontrolü ve savunulmasına yönelik görevlerin yerine getirilmesini amaçlıyor.

Litvanya, hava sahası korumasını güçlendirmek amacıyla geçen yıl ekim ayında ülke genelini kapsayan 26 kısıtlı hava sahası bölgesi oluşturmuştu.

Bu bölgeler, hava sahası ihlallerine hızlı müdahale edilmesi ve gerektiğinde ihlalde bulunan İHA'lara karşı askeri güç kullanılabilmesi amacıyla devreye alınabiliyor.

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Yorumlar

Kemal

Allah'ın izniyle Litvanya gibi İslam dünyasının kardeş ülkeleri güvenliğini sağlamak için bu hassas adımları atmakta haklı. Allah aşkına, Belarus'un bu tür tehditlere açık bir şekilde karşı gelmesinin ardından hava sahasını korumanın önemini anlayanlar vardır değil mi? İşte bu tarz olaylarda Türk milleti ve Cumhurbaşkanımızın desteği yanında Litvanya gibi ülkelerin güvenliği için de hassasiyet göstermeliyiz. ABD ve Batılı emperyalist güçlerin bu gerginliklerden faydalanıp çıkar elde etme planları olduğunu unutmayalım, gözümüz hep açık olmalı!
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