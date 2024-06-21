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Yerel Yangına çocuklar müdahale etti!
Yerel

Yangına çocuklar müdahale etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 15:14:00 - 2024-06-21 15:16:27

Tarlada çıkan anız yangınına çocuklar müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çıkan anız yangınına çocuklar müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Evlerinin yakınındaki bir tarlada yangın çıktığını gören 11 yaşındaki 2 çocuk, ailelerinin kontrolünde tarlaya gidip alevleri söndürmeye çalıştı. Ellerine aldıkları çalılarla alevlere müdahale eden çocuklar, yangının daha fazla ilerlemesini engelledi.

Tarlaların yakıldığını söyleyen Rojava Tekçe, “Burada gördüğünüz gibi tarlalarımızı yakıyorlar. Toprağımızı, canlılarımızı öldürüyorlar“ dedi.
Tarlayı sahibinin ateşe verdiğini belirten Yusuf Tekçe ise, “Bu tarlanın sahibi tarlasını yakmış ve bir sürü canlı ölmüş. Biz de yanına gideceğiz. Tarlanızı yakmayın” diye konuştu.

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