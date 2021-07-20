  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Adana'da gece olaylı başladı
Bağdat'ta 35 kişinin öldüğü saldırıyı DAEŞ üstlendi
Kurye domuz saldırısına uğradı!
Bir ülkeyi daha sel vurdu! 1 ölü
Gündem Yanan ekmek teknesini kurtarmak isteyen adam son anda kurtarıldı
Gündem

Yanan ekmek teknesini kurtarmak isteyen adam son anda kurtarıldı

Afyokarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın esnasında ekmek teknesini kurtarmak isteyen iş yeri sahibi ise alevlerin arasından çevredekilerin tarafından son anda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 22:05:00 -
Yanan ekmek teknesini kurtarmak isteyen adam son anda kurtarıldı

Olay, Şuhut ilçe merkezine bağlı Yalı Mahallesi Kazım Karabekir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturma grubu ve çekyat tamircisi Mehmet Paksoy'a ait iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin arka tarafında bulunan çekyat tamirhanesinde başlayan yangını gören çevre sakinler yangını söndürmek için adeta seferber oldu.

Yangın sırasında iş yerinin içerisinde olan Paksoy (60), alevler büyümeden işyerinden çıkarıldı. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı yangına ilk müdahaleyi yapan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik bir sürenin ardından yangını söndürdü.

Olay sonrası yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay