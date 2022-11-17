  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı
Yerel

Yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir kamyonet yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonette büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 19:35:00 -
Yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Kuşadası-Söke karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 JN 398 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Ş., yolda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı. Kısa bir süre sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki su kanalına düşerek yan yattı. Bu sırada kaza yerinden geçen AKUT ekibi, kamyonet sürücüsüne yardım ederek aracın içerisinden çıkarttı. Kamyonette büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi. Yan yatan kamyonet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23