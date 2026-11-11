Türkiye - Belçika maçına doğru: A Milli Takım'da Sergen Yalçın farklılığı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım'da yeni teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmandaki hamlesiyle dikkat çekti.
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UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaşacak A Milli Takım'da yeni teknik direktör Sergen Yalçın, antrenmandaki hamlesiyle dikkat çekti.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir süre 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise taktik antrenman gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanlarında kullanılmak üzere saha kenarına LED ekran yerleştirildi.
Ekran aracılığıyla analiz toplantılarında gösterilen taktik ve duran top çalışmalarına ilişkin direktifler, futbolculara saha içinde anlık olarak aktarılacak. Türkiye - Belçika maçı, 12 Kasım akşamı ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak.
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