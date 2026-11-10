2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı! Ekipler seferber oldu
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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde annesinin anahtarı içeride unutması nedeniyle evde mahsur kalan 2 yaşındaki U.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Tosya’da evde yalnız kalan 2 yaşındaki çocuk, kapının açılamaması üzerine büyük panik yaşadı. Olay, Tosya ilçesi Yunusemre Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki U.K., diğer çocuğunu hastaneye götürmek için evden çıkan annesinin anahtarı içeride unutması sebebiyle evde mahsur kaldı. Daha sonra annesinin eve girememesi üzerine çocuk büyük panik yaşadı. Annesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışma başlatan itfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni yardımıyla evin balkonuna ulaştı. Balkon kapısından içeri giren ekipler, evin kapısını açtı. Annesine ve babasına kavuşan çocuğun sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapıldı.