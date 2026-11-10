Eski danışmanı deşifre etti: Siyonist katil Netanyahu'nun paçaları tutuştu

Gazze'de sivilleri katleden, bölgeyi kan gölüne çeviren ve işlediği savaş suçlarıyla adalet önüne çıkacağı günü korkuyla bekleyen terör devleti İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu’nun iç yüzü, en yakınındaki isimlerden biri tarafından ifşa edildi. İsrail'deki 103 FM radyosuna konuşan Netanyahu’nun eski basın danışmanı Nir Hefetz, katil başbakanın ve ailesinin iktidarı kaybetme korkusuyla nasıl bir panik içinde yaşadığını katıldığı yayında açıkça dile getirdi.

Terör devleti İsrail Başbakanı eli kanlı katil Binyamin Netanyahu'nun eski basın danışmanı Nir Hefetz, katil Netanyahu'nun iktidarı kaybetme, muhalefet sıralarına düşme ve resmi protokol ayrıcalıklarından mahrum kalma düşüncesiyle panik içinde yaşadığını belirtti.

İşgalci İsrail'deki 103 FM radyosuna açıklamalarda bulunan Hefetz, "Netanyahu'nun iktidarı kaybetmekten korktuğunu ve yaşadığı bu panik halinin, aldığı kararlarda temel faktör olduğunu" kaydetti.

Çocuk katili Netanyahu'nun başbakanlık koltuğundan inip muhalefet sıralarına düşmesinin onun hayatında büyük bir değişiklik olduğunu kaydeden Hefetz, "Evinde işler onun için hiç de kolay olmayacak." ifadesini kullandı.

Hefetz, Netanyahu'nun, Gadi Eisenkot'un korumalarıyla dolaştığını, helikopterler ve Zion Wing uçağıyla bir yerden bir yere gittiğini gördüğünde muhalefet koltuğunda oturup oturamayacağını sordu.

Katil Netanyahu, eşi Sara ve oğlu Yair'e işaret eden Hefetz, "Bu üçü en basit ifadeyle (öfkeden) patlayacak. Bu, onlar için (İsraillilerin) esir alınıp Gazze'ye götürülmesinden bile daha kötü." değerlendirmesinde bulundu.

Hefetz, Netanyahu'nun ofisindeki atmosfere ilişkin, "Her beş saniyede bir telefon geliyor ve hepsi de Yair ve Sara'dan aynı mesajı taşıyor." dedi.

Katil Netanyahu'nun koltuğunu kaybetmesinin, yargılandığı davaları da etkileyebileceğini kaydeden Hefetz, şöyle devam etti:

"Bunun hayatında ne kadar köklü bir değişikliğe yol açacağının farkında mısınız? Şu anda (Netanyahu'nun avukatı) Amit Hadad'ın süreci dilediği gibi yönetmesine izin veren Bölge Mahkemesi hakimleri, onu her duruşmaya katılmaya zorlayacak. Hakimler ipleri tamamen ellerine alacak ve Netanyahu kendisini her gün orada, mahkeme salonunda otururken bulacak."

Eli kanlı terör örgütü ele başı Netanyahu'nun birlik hükümeti kurulması çağrılarına dair Hefetz, Eisenkot'un hükümet kurmaya yaklaşmasının, Netanyahu'yu tavizler vermeye itebileceğini belirtildi.

Hefetz, katil Netanyahu'nun birlik hükümeti çağrısının, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle uzun yıllardır sürdürdüğü ittifakın dağılmasını önlemeyi amaçlıyor olabileceğini belirterek, söz konusu ittifakın Netanyahu'nun 2015'ten bu yana siyasi gücünü korumasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Eski danışman, Eisenkot'un siyasi açıdan kolay yönlendirilemeyen bir isim olmasının Netanyahu'yu endişelendirdiği anlatıldı.