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Aktüel

Yalova'da iskeleler ile Osmangazi Köprüsü'nde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:32:37 -
Yalova'da iskeleler ile Osmangazi Köprüsü'nde tatil dönüşü yoğunluğu yaşanıyor

YALOVA (AA) - Yalova'daki feribot iskeleleri ile Osmangazi Köprüsü'nde, Kurban Bayramı tatilinin son gününde, tatilcilerin güneydeki illerden İstanbul'a dönüşe geçmesi nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İskeleler ve bağlantı yolları ile köprüde sabah saatlerinde başlayan araç yoğunluğunun akşam ve gece saatlerinde artması bekleniyor.

Çiftlikköy ilçesindeki Negmar Denizcilik AŞ'ye ait Tavşanlı-Eskihisar İskelesi'nde ise yoğunluğu azaltmak için 4 feribotla aralıksız seferler düzenleniyor.

Bu iskeleyi kullanan tatilciler, arabalı vapurla yaklaşık 25 dakikada Eskihisar'a ulaşabiliyor.

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