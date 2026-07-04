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Yerel Ayının saldırdığı yaşlı adam öldü
Yerel

Ayının saldırdığı yaşlı adam öldü

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Ayının saldırdığı yaşlı adam öldü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğrayan 70 yaşındaki Osman Güntaş tedavi gördüğü hastanede can verdi.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Doğanbey Mahallesi Karakoç mevkisinde evinin önündeki kanepede uyuyan Güntaş'a ayı saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan ve Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güntaş, daha sonra Dokuz Eylül üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Osman Güntaş, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri olayın yaşandığı bölgede çalışma başlattı.

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Yorumlar

akesar

İnsana saldıran hayvan itlaf dilmelidir. Saldırgan ayı kameralardan belirlenebilir. Meydanı bu kadar boş bırakmıyalım.Saldırgan sokak köpeklerini de hemen itlaf etmek gerekir. İtperestlere kulak asmayalım.Milyon sokak köpeğinin bir çocuğun bir parmağı kadar değeri yoktur.
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